Galatasaray royeert clublegende Hakan Sükür

Boomgaardt per direct weg bij Belgische hockeyvrouwen

18:16 De Nederlandse oud-international Ageeth Boomgaardt is per direct opgestapt als bondscoach van de Belgische hockeysters. Er was een verschil van inzicht tussen Boomgaardt en haar technische staf, meldde de Belgische hockeybond vandaag.