Ganso zet handtekening onder tweede Granada-verlies Adams

Waterpolosters van Polar Bears stunten tegen ZVL in play-offs

23:08 EDE - De waterpolosters van Polar Bears hebben het eerste duel van the best of three in de play-offs tegen ZVL met 7-9 gewonnen. De ploeg van coach Evangelos Doudesis kon de regerend landskampioen twee periodes prima volgen, sloeg daarna toe en maakte de stunt compleet.