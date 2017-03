Geblesseerde Dolberg tegen wens Bosz toch naar Denemarken

Trainer Peter Bosz van Ajax had Kasper Dolberg graag liever in Amsterdam willen houden, maar de 19-jarige spits gaat toch naar Denemarken.

De medische staf van de nationale ploeg wil graag zelf onderzoeken hoe ernstig de liesblessure van Dolberg is die de spits zondag aan de kant hield in de competitiewedstrijd tegen Excelsior (1-1).

Dolberg had die blessure donderdag opgelopen tegen FC Kopenhagen. De spits kreeg al voor rust een trap op zijn lies, maar speelde desondanks door en tekende zelf uit een strafschop voor de 2-0. Dolberg bleek een flinke kneuzing in de liesstreek te hebben. De Deense international had daar zoveel last van, dat hij zondag niet kon meedoen op Woudestein.

Bosz had graag gewild dat Dolberg in Amsterdam zou revalideren, maar hij is opgeëist door de nationale ploeg. Denemarken speelt zondag de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Roemenië.

Over de beschikbaarheid van Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen is nog onduidelijkheid. Gisteren in het duel met Heereneven werd hij gewisseld met liesklachten. ,,Het is onzeker of ik me ga melden bij de Deense ploeg'', zei Jørgensen gisteren. ,,De lies werd stijf, ik kon niet meer verder.''