Geblesseerde Jørgensen en Dolberg toch naar Denemarken

Dolberg bleef daardoor gisteren aan de kant tijdens de voor Ajax teleurstellend verlopen competitiewedstrijd tegen Excelsior (1-1), Jørgensen droeg met een doelpunt bij aan de winst van koploper Feyenoord op sc Heerenveen (1-2).



Dolberg raakte donderdag geblesseerd tijdens het Europese duel met FC Kopenhagen. De negentienjarige spits kreeg de noppen van een tegenstander in zijn lies, maar speelde desondanks door en tekende zelf uit een strafschop voor de 2-0. Dolberg bleek een flinke kneuzing in de liesstreek te hebben. Trainer Peter Bosz had graag gewild dat zijn Deense aanvaller in Amsterdam zou revalideren, maar hij is opgeëist door de nationale ploeg. De medische staf van Denemarken wil zelf onderzoeken hoe ernstig de schade is.



Jørgensen liet zich gisteren in Friesland kort voor tijd vervangen. Na afloop klaagde de topschutter van de eredivisie (negentien doelpunten) over liesklachten. Ook hij gaat desondanks gewoon naar Denemarken, meldde een woordvoerder van Feyenoord. Denemarken speelt zondag de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Roemenië.



De Deense internationals worden deze week ook verwacht op het nationale voetbalgala in Horsens. Dolberg maakt kans om te worden uitgeroepen tot talent van het jaar.