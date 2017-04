Geblesseerde Mascherano mist duel met Sociedad

Luiten boekt terreinwinst in Marokko

19:34 Joost Luiten heeft wat terrein gewonnen in de derde ronde van het golftoernooi om de Trophee Hassan II in de Marokkaanse stad Rabat. De 31-jarige Bleiswijker ging rond in 71 slagen (twee onder par) en klom van de veertigste naar de gedeelde 22ste plaats.