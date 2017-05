Geduld Koeman rond contract Barkley raakt op

,,Als je zo veel tijd nodig hebt, dan twijfel je. Ik wil met spelers werken die hier graag willen voetballen'', zei Koeman, die zijn woorden kracht bijzette met een ultimatum. ,,We gaan echt niet tot augustus wachten, volgend weekeinde willen we een antwoord.''

Transfer

Barkley, wiens contract bij Everton nog één jaar doorloopt, wordt in de Britse media onder meer in verband gebracht met een transfer naar Tottenham Hotspur. Barkley speelt al sinds zijn elfde voor Everton. Hij maakte zijn debuut in de hoofdmacht op 20 augustus 2011 en werd daarna nog verhuurd aan Sheffield Wednesday en Leeds United. Namens Everton scoorde hij tot op heden 26 keer in 177 duels in alle competities. Barkley kwam daarnaast al 22 keer uit voor het nationale team van Engeland en scoorde daarin twee keer.