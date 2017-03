Geïrriteerde Koeman zwijgt over Barcelona en Rooney

De meest voor de hand liggende vragen gingen over FC Barcelona. Daar wordt Koeman - ex-speler van de Catalanen - genoemd als mogelijke opvolger van de na dit seizoen vertrekkende Luis Enrique. Hij snapt die connectie. ,,Natuurlijk. Maar ik ga er niets over zeggen. Ieder woord over Barcelona, is er één te veel.''

Eerder ging het op de persconferentie namelijk over de vraag of Rooney - die opgroeide bij Everton - eventueel een optie voor The Toffees zou zijn. ,,Hij is speler van Manchester, dus dat is geen issue'', antwoordde Koeman. ,,We zien wel wat er gebeurt, maar ook hier ga ik niks meer over zeggen.''