Gelders profvoetbal ver afgegleden

Het contrast is schril. Won Vitesse in het jubileumjaar de eerste prijs in de historie (de beker), en plaatsten de Arnhemmers zich voor Europees voetbal, het seizoen verliep voor de overige drie Gelderse clubs dramatisch. De Graafschap was als een van de kampioenskandidaten aan het seizoen in de eerste divisie begonnen, maar eindigde slechts als twaalfde en miste zelfs de play-offs. Zo slecht had de Doetinchemse club, die halverwege de rit trainer Jan Vreman ontsloeg, al bijna dertig jaar niet gepresteerd.