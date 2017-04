Genk onderuit bij Celta ondanks goals Boëtius en Buffel

Racing Genk kwam na tien minuten op voorsprong in het Estadio Balaídos in Vigo door een harde kopbal van voormalig Feyenoorder Jean-Paul Boëtius, na mooi voorbereidend werk van Leandro Trossard. Daarna nam Celta echter al snel het heft in handen en had Racing Genk geen antwoord op het aanvalsgeweld van de Spanjaarden.



Bij rust stond het al 3-1 in het voordeel van Celta door mooie doelpunten van Pione Sisto, Iago Aspas en voormalig Feyenoord-spits John Guidetti. Zij scoorden allen met bekeken schoten vanaf de rand van het strafschopgebied na snelle counters.



Boëtius werd na een uur spelen vervangen door een andere voormalig Feyenoorder, Thomas Buffel. De 36-jarige Belg bracht Racing Genk na 67 minuten op 3-2 met een kopbal in de rebound.