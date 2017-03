Geplaagd Arsenal maakt zich zorgen om Sánchez

De Chileense aanvaller moest zich in de slotfase laten vervangen vanwege een enkelblessure. Volgens Wenger had zijn vedette die blessure al in de eerste helft opgelopen, maar wilde Sánchez zelf doorspelen.

,,Het was een gemene tackle'', aldus de Fransman. ,,Zijn enkel verkeert in verschrikkelijke staat. Alexis had de tweede helft niet mogen spelen, maar hij wilde per se doorgaan. Hij creëerde voor rust heel veel kansen en was vaak gevaarlijk, maar in de tweede helft kon hij niet meer.''