Gerrard blinkt uit in benefietduel op Anfield

Gerrard, kind van Liverpool, was de grote man op het volgepakte Anfield. Hij bereidde de doelpunten van Michael Owen en John Aldridge voor, versierde een strafschop die door Robbie Fowler werd benut en tekende zelf op bijzonder fraaie wijze voor de vierde treffer. 'Oud-Liverpool', met doelman Sander Westerveld,nam daarna gas terug en liet de Madrilenen, met onder anderen Luis Figo, Roberto Carlos en Clarence Seedorf in de ploeg, nog terugkomen tot 4-3.



,,Het was genieten'', zei Gerrard na het laatste fluitsignaal op het veld, met het shirt van Seedorf om zijn schouders. De Engelsman speelde bijna zijn hele carrière voor Liverpool. Gerrard verliet 'zijn' club in de zomer van 2015, om nog een jaartje in de Verenigde Staten te voetballen bij LA Galaxy. Begin dit jaar maakte de onvermoeibare middenvelder bekend te stoppen. Hij keert als jeugdtrainer terug bij Liverpool.