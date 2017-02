Geslaagde operatie aan ellebogen voor judoka Polling

Een snack op de reservebank? Jan Coenen (Excelsior) ging Shaw voor

15:59 Sutton Uniteds doelman Wayne Shaw werd maandagavond wereldberoemd, omdat hij in het FA Cup-duel met Arsenal (0-2 nederlaag) op de reservebank een Britse pie had gegeten. Hij was echter niet de eerste wisselspeler in het betaalde voetbal die een snack verorberde tijdens een wedstrijd. In Nederland ging Excelsior-aanvaller Jan Coenen hem in het seizoen 1971/1972 al eens voor. Het maaltje: een worst.