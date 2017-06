Gestopte Clijsters kan het nog steeds

In de finale rekenden Clijsters en Austin-Holt af met Lindsay Davenport (41 jaar) en Martina Navratilova (60 jaar): 6-3, 3-6 en 10-5. Voor Clijsters is het de derde keer dat ze als 'legende' het dubbelspel wint. Eerder deed het voormalige nummer één van de wereld dat in 2014 en 2015. Toen speelde ze samen met Navratilova.

Als prof haalde Clijsters twee keer de finale in het enkelspel op Roland Garros. In 2001 verloor ze op het gravel in Parijs van de Amerikaanse Jennifer Capriati (1-6, 6-4, 12-10). In 2003 was Justine Henin een maatje te groot (6-0, 6-4).