Gewehr assistent van Vermeulen bij Nederlandse volleyballers

Koolhof en Middelkoop naar kwartfinale van ATP Marseille

13:35 MARSEILLE – Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop staan in Marseille in de kwartfinale. In de eerste ronde van het ATP-toernooi in Zuid-Frankrijk waren de tennissers uit Duiven en Breda het Zweedse koppel Johan Brunström en Andreas Siljeström in twee sets de baas: 6-3, 7-6 (3).