Gewonde Bartra wenst Dortmund-teamgenoten succes

Feitjes en weetjes Honderdste wedstrijd Robben, Atlético verdedigend sterk

16:06 Na de explosie in Dortmund en het spektakel in Turijn, worden vanavond de resterende heenwedstrijden in de kwartfinale van de Champions League afgewerkt. Vroeg op de avond wordt Dortmund - Monaco ingehaald, waarna er nog twee mooie duels op het programma staan. We nemen de leukste feitjes van de wedstrijden van vanavond door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.