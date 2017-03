Gibson debuteert in Engelse selectie

Gibson vervangt de geblesseerde Chris Smalling, die in het oefenduel van woensdag met Duitsland geblesseerd raakte en inmiddels is teruggekeerd naar zijn club Manchester United. Behalve over Samlling kan Southgate, die eerder met Gibson werkte bij Jong Engeland, ook niet beschikken over Gary Cahill. De verdediger, aanvoerder tegen Duitsland, is geschorst.



Engeland is met tien punten uit vier duels koploper in kwalificatiegroep F in Europa.