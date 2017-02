Giggs: Te veel buitenlandse trainers in Engeland

,,Ik denk dat het belangrijk is dat Britse trainers een kans krijgen. Natuurlijk zijn er veel buitenlandse topcoaches in de Premier League werkzaam, maar er zijn ook veel goede trainers en managers uit Groot-Brittannië zelf. Als je die kans niet krijgt, kun je jezelf niet doorontwikkelen en ook ervaren hoe het is om met een getalenteerd team te werken'', aldus Giggs tegen de BBC .

Giggs, voormalig voetballer van Wales en Manchester United, had in 2014 tijdelijk de leiding bij Manchester United. De oud-flankspeler leek op weg naar Swansea City, maar Bob Bradley kreeg in oktober de voorkeur. Na zijn ontslag in januari nam Paul Clement zijn taken over.