Gilles Müller wint nu wel in Rosmalen

De 34-jarige Luxemburger was stond vorig jaar ook in de eindstrijd van het Nederlandse toernooi. Toen moest hij nog zijn meerdere erkennen in de Fransman Nicolas Mahut, die het toernooi toen voor de derde keer won. Voor Müller was het zijn tweede profzege op de ATP Tour in het enkelspel. In januari van dit jaar was de huidige nummer 28 van de wereld de beste in Sydney. De 38-jarige Kroaat Ivo Karlovic, de mondiale nummer 24, won dit jaar nog geen toernooi.



Müller en Karlovic waren de nummers drie en vier van de plaatsingslijst in Rosmalen. Gisteren waren ze verantwoordelijk voor de uitschakeling van de nummers één en twee: de Kroaat Marin Cilic en de Duitser Alexander Zverev.



De finale verliep redelijk voorspelbaar. Beide servicespecialisten kwamen op eigen service niet in de problemen. Müller won zijn opslagbeurten wat overtuigender dan Karlovic, en ook in de tiebreaks was hij net wat beter.



Sjeng Schalken was in 2003 de laatste Nederlander die het grastoernooi in Noord-Brabant won. Dit jaar verloor de als zesde geplaatste Robin Haase al in de eerste ronde van de Rus Daniil Medvedev.