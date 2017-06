Giroud uit ongenoegen bij Arsenal

LIVE: Mag Achilles de laatste wedstrijd overspelen?

9:14 ARNHEM - Achilles'29 probeert vandaag via de rechter af te dwingen dat de laatste wedstrijd van het seizoen (5-1 verlies tegen Jong PSV) wordt overgespeeld. De club kreeg uren voor die wedstrijd te horen dat het drie punten in mindering kreeg en dus was gedegradeerd.