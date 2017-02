Goal Vardy eerste treffer Leicester sinds oudjaar

Torino bezorgt Fiorentina nieuwe tegenslag

22:46 Fiorentina heeft zich vandaag niet kunnen herstellen van de de pijnlijke uitschakeling in de Europa League tegen Borussia Mönchengladbach. Het elftal van trainer Paulo Sousa stond in de Serie A met 2-0 voor tegen Torino, maar gaf de overwinning in de slotfase uit handen: 2-2.