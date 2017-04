Granada wil met Tony Adams degradatie ontlopen

Granada staat op dit moment negentiende in de Primera División. Om niet te degraderen zal de ploeg in de laatste acht wedstrijden een gat van zeven punten moeten dichten op de huidige nummer zeventien: Leganés.

Adams was als speler zijn hele loopbaan (1983 - 2002) actief voor Arsenal. De verdediger kwam 66 keer uit voor het Engelse elftal. Als trainer deed hij ervaring op in eigen land bij Wycombe Wanderers, Portsmouth FC, en bij Qäbälä PFK in Azerbeidzjan.