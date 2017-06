Griekspoor en De Bakker ontvangen wildcard voor The Hague Open

Voor Griekspoor is het zijn tweede optreden in Scheveningen. Vorig jaar speelde de twintigjarige Haarlemmer ook op de challenger en kwam hij tot de kwartfinales. Daarin moest hij buigen voor de Tsjech Adam Pavlasek, die de finale verloor van Robin Haase. Griekspoor is momenteel de nummer 290 van de ATP-ranking.

De Bakker kwam twee keer tot de halve finales in Scheveningen, in 2008 en 2015. De 28-jarige Hagenaar, die is afgezakt naar plek 603, doet voor de zesde keer mee in Scheveningen. Andere wildcards voor het The Hague Open, waarvan het hoofdtoernooi op 17 juli begint, worden later bekendgemaakt.