Grote brand in stadion Shanghai Shenhua

VIDEO: Senegal - Ivoorkust gestaakt vanwege rellende fans

7:38 Een oefenwedstrijd tussen de nationale teams van Senegal en Ivoorkust is gisteravond voortijdig afgebroken. Fans bestormden het veld en de veiligheid van de spelers was in gevaar, meldden media. Het duel werd in de buurt van Parijs gespeeld.