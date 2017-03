Guardiola apetrots na remise: Een van mijn mooiste dagen

In een meeslepend duel kwam Liverpool via een penalty van James Milner op 0-1, waarna Sergio Agüero de eindstand bepaalde op 1-1. Beide ploegen kregen bovendien kans op kans om de wedstrijd te beslissen. Bij de Spaanse oefenmeester bleef echter vooral de manier waarop zijn ploeg had gespeeld hangen.

Op de vraag hoe tevreden hij was, antwoordde hij dan ook: ,,Dat kun je je niet voorstellen. Dit is een van de mooiste dagen in mijn loopbaan als trainer. Ik ben zó trots. Na afgelopen week (toen City werd uitgeschakeld in de Champions League, red.) was iedereen enorm verdrietig. Maar de passie waarmee we hebben gespeeld is geweldig.''