Guardiola: Bestuur wil dat ik nog heel, heel lang bij City blijf

Heracles komt nog te vroeg voor Jay-Roy Grot

13:30 NIJMEGEN Jay-Roy Grot herstelt heel voorspoedig van zijn knieblessure, maar de aanvaller van NEC is zondag nog niet inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Wellicht kan hij een week later zijn rentree maken, in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.