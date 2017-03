Guardiola geeft Ibrahimovic nog steeds extra motivatie en adrenaline

De twee werkten in het seizoen 2009-2010 samen bij Barcelona, maar hun relatie verslechterde gedurende het seizoen. Hoewel de 35-jarige Zweed bij de Spaanse club een vijfjarig contract had getekend, verkaste Zlatan al na één jaar naar AC Milan.

Op 27 april staan beiden weer tegenover elkaar in de Premier League, in de stadsderby van Manchester, City tegen United. Zlatan als spits van de Red Devils , Guardiola als coach van The Citizens . ,,Het geeft extra motivatie en adrenaline als ik tegen hem moet spelen'', aldus de 35-jarige Zweed. ,,Dat lijkt me normaal na wat er tussen ons is gebeurd.''

Barcelona won de landstitel in het seizoen dat Ibrahimovic daar speelde. Waarom het precies misging tussen Guardiola en hem weet Ibrahimovic nog altijd niet. ,,Toen hij me wilde belde hij me elke dag. Van de een op andere dag speelde ik niet meer. Ik was het probleem niet, dat was hij (Guardiola, red). Het is nooit meer goedgekomen.''