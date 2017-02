Guardiola zwaar onder de indruk van Monaco

,,Ik ben echt onder de indruk van hoe goed ze zijn'', zei Guardiola vandaag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Monaco. ,,Hun vleugelverdedigers spelen als aanvallers, ze gaan wel dertig tot veertig keer per wedstrijd op en neer. De twee controlerende middenvelders zijn intelligent en fysiek sterk, en voorin hebben ze 'killers' staan. Monaco heeft een heel compleet elftal. Ze maken de meeste doelpunten van alle clubs in Europa. Dit is voor ons een heel zware loting.''



De ploeg van trainer Leonardo Jardim maakte in de Franse competitie liefst 76 doelpunten in 26 wedstrijden. In de Champions League eindigde Monaco als eerste in de groep met Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur en CSKA Moskou.



Guardiola kan tijdens het eerste duel, morgen in eigen stadion, geen beroep doen op zijn licht geblesseerde aanvoerder Vincent Kompany. De nieuwe Braziliaanse spits Gabriel Jesus staat aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje.