Haase door naar halve finales in Dubai

Kranten pakken uit met ‘Bakerfinale’

10:41 ARNHEM – Volop aandacht voor het bekersucces van Vitesse in de landelijke kranten van donderdag. Matchwinnaar Lewis Baker die woensdagavond in halve finale beide Arnhemse treffers maakte tegen Sparta (1-2) staat vooral in de schijnwerpers, waarbij niet alleen de goals van de Engelsman aan bod komen.