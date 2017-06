Haase en Bertens morgen in actie in Rosmalen

Vader treft zijn zoon in Duitse bekertoernooi: 'Wahnsinn!'

16:48 De kans dat beide ploegen elkaar zouden treffen in de eerste ronde van het Duitse bekertoernooi was slechts 1 op 32, maar het lot was hen gunstig gezind. Trainer Andreas Petersen stuit met zijn ploeg VfB Germania Halberstadt uit de Regionalliga Nordost op SC Freiburg, de club waar zijn zoon Nils speelt.