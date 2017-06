Haase geeft het uit handen tegen Medvedev

De Hagenaar toonde in de eerste set zijn goede vorm. Hij brak in de vijfde game de service van de nummer 52 van de wereldranglijst en deed dat ook in de volgende servicebeurt van de Rus. Ondanks een rebreak wist Haase daardoor de eerste set te pakken. Daarna ging het mis. Hij werd al snel gebroken en wist in twee sets slechts drie games te pakken, en gaf zo in een kleine drie kwartier zijn voorsprong weg.