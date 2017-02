Haase in Marseille uitgeschakeld door Gasquet

Haase kwam in de eerste set op een 5-3-achterstand, maar vocht zich knap terug. Hij trok de stand gelijk en besliste de tiebreak met 7-5 in zijn voordeel. In de tweede set ging het tot 3-3 gelijk op, maar daarna moest Haase zijn servicebeurt inleveren. Gasquet pakte de set met 6-3. In het derde bedrijf brak de nummer negentien van de wereld al snel door de service van Haase en maakte het met 6-2 af.



Haase en Gasquet speelden voor de vijfde keer tegen elkaar op de ATP-Tour. De Nederlander won een keer, dat was in 2014 op gras in Halle.



Gasquet plaatst zich met de overwinning op Haase voor de kwartfinales in Marseille. Daarin treft de 30-jarige Fransman de Rus Michael Joezjni, die vandaag in drie sets won van de Griek Stefano Tsitsipas.



Op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam werd Haase vorige week in de tweede ronde uitgeschakeld door de Belg David Goffin. Gasquet kwam in Ahoy ook tot de tweede ronde. Daarin was de Tsjech Tomas Berdych te sterk voor hem.