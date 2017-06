Haase krijgt handen op elkaar ondanks nederlaag

Robin Haase ging vandaag in de eerste ronde onderuit tegen de Russische qualifier Daniil Medvedev (6-7, 6-3, 3-6), maar de Nederlander kreeg wel de handen van het publiek op elkaar vroeg in de tweede set. Toen Medvedev een medische time-out onderging, wisselde de Nederlander van T-shirt en gaf zijn gebruikte exemplaar aan een jongen in een rolstoel.