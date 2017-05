Haase na verrassend slot winnaar Melkhuisje Masters

IJshockey Canada op sensationele wijze naar WK-finale

22:07 Canada heeft zich in Keulen op sensationele wijze geplaatst voor de finale van het wereldkampioenschap ijshockey. De 26-voudige titelhouder was met 4-2 te sterk voor Rusland. Canada sloeg met vier treffers in de derde en laatste periode toe. De periodestanden waren: 0-0 0-2 4-0.