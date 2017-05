Halep opnieuw de beste in Madrid

Simona Halep heeft voor het tweede jaar op rij het WTA-toernooi in Madrid gewonnen. Op het Spaanse gravel was de als derde geplaatste Roemeense net wat beter dan Kristina Mladenovic uit Frankrijk. Halep besliste de partij in drie sets: 7-5 6-7 (5) 6-2.

De 25-jarige Halep stond in haar carrière vier keer eerder tegenover de Française, die in de Spaanse hoofdstad als veertiende was geplaatst. Van die ontmoetingen won Mladenovic er toen drie. De partij in Madrid was de eerste op gravel en op die ondergrond wist Halep uiteindelijk het verschil te maken.

De wedstrijd ging lange tijd gelijk op. De breaks vlogen over en weer. In de eerste set kon Mladenovic serveren voor setwinst, maar ze liet het beslissende punt liggen. Halep wist vervolgens wel door te drukken. In het tweede bedrijf kwam het tot een tiebreak, waarin de Française een gat wist te slaan. Na bijna drie uur spelen wist de Roemeense uiteindelijk haar matchpoint in de laatste set te benutten.