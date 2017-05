Halep tegen Mladenovic in finale Madrid

Memphis genomineerd voor doelpunt van het jaar in Frankrijk

20:48 Memphis Depay maakt in zijn eerste seizoen in de Franse competitie meteen kans op een prijs. De aanvaller van Olympique Lyon behoort tot de vijf genomineerden voor de verkiezing van doelpunt van het jaar. Memphis dingt mee met zijn magistrale lob vanuit de middencirkel in de wedstrijd tegen Toulouse (4-0).