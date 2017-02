Harry Arter vader van dochter Raine

Bayern ontsnapt diep in blessuretijd aan verlies in Berlijn

17:45 Bayern München is drie dagen na de show in de Champions League tegen Arsenal (5-1) in eigen land ontsnapt aan een verrassende nederlaag. Door een goal van Robert Lewandowski in de zesde minuut van de blessuretijd werd het in Berlijn bij Hertha BSC 1-1.