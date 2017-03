Hayatou na 29 jaar weg als voorzitter Afrikaanse voetbalbond

Issa Hayatou is geen voorzitter meer van de Afrikaanse voetbalbond CAF. De 70-jarige Kameroener, die 29 jaar leiding gaf, werd vandaag tijdens de voorzittersverkiezing in Addis Abeba verslagen door Ahmad uit Madagascar.

Hayatou, die daardoor ook zijn zetel bij de FIFA verliest, werd vandaag weggestemd in Addis Ababa. De vrij onbekende Ahmad kreeg 34 stemmen, Hayatou moest het met twintig stemmen doen.



De voetbalbobo uit Kameroen was senior-vicepresident bij de wereldvoetbalbond FIFA, omdat hij van alle continentale voorzitters het langste in functie was. Hayatou fungeerde tussen oktober 2015 en februari 2016 zelfs even als interim-voorzitter van de FIFA, tijdens de schorsing van Sepp Blatter. De Afrikaan droeg die taak daarna over aan Gianni Infantino.

Hayatou was niet van onbesproken gedrag. De Afrikaan werd in 2010 beschuldigd van corruptie. Hij zou in de jaren negentig voor miljoenen aan steekpenningen hebben aangenomen in de beruchte ISL-zaak, die draaide om verkoop van de lucratieve tv-rechten voor de WK's. Hayatou ontkende en ontsnapte aan een schorsing.

De Afrikaan was verknocht aan het pluche. Hij werd op zijn continent keer op keer herkozen. Slechts twee keer had Hayatou een tegenkandidaat, die hij beide keren wegvaagde in de verkiezing.