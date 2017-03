Heerlijk twitterrelletje tussen LA Galaxy en Portland Timbers na schwalbe

De reactie van Portland liet niet lang op zich wachten: 'Als je slechts 60 procent van het stadion vol weet te krijgen dan is een schattige meme een leuke manier om aandacht te krijgen. Wij hebben ook videomensen in dienst. Wacht maar af..'



Een video kwam er echter niet, maar Brendan Hannan, hoofd marketing en PR van LA Galaxy, ging er nog wel op in. 'Sick burn van Timbers. Sorry als we iemand hebben beledigd met onze meme. We proberen voetbal gewoon leuk te houden.'



Van Damme zelf liet op zijn Instagramaccount niet geamuseerd te zijn met zijn uitsluiting. 'Als een boom in het bos omvalt en er is niemand in de buurt die de boom aanraakte, verdient deze dan een kaart? Hebben ze trouwens smileys die schwalbes maken?'