Heisa om deelname China onder 20 aan Duitse Regionalliga

Bendsneyder niet ontevreden ondanks dramatische val

13:07 ,,Ontzettend sneu dat ik met lege handen vertrek, maar over de race ben ik niet ontevreden. Zeker in de eerste helft kon ik voor de overwinning vechten en in de laatste ronde had ik zicht op het podium. Totdat ik viel.’’ Bo Bendsneyder was realistisch, teleurgesteld en optimistisch tegelijk na afloop van de zo dramatisch verlopen Moto3-race van de TT van Assen.