Heldenontvangst Jelena Ostapenko in Letland

,,Ik voel me geweldig, heerlijk om zo thuis te komen'', zei de twintigjarige Ostapenko op de Letse radio.



Ostapenko verschalkte zaterdag in de finale van het Franse grand slam de Roemeense favoriete Simona Halep: 4-6 6-4 6-3. Ze was de eerste ongeplaatste speelster die de titel veroverde op het Parijse graveltoernooi in het proftijdperk. Op de wereldranglijst klom ze van de 47ste naar de twaalfde plaats.



,,De atmosfeer in de finale was fantastisch. Ik voelde niet alleen de steun van de toeschouwers op de tribunes, maar ook van de mensen uit Letland. Het was een ongelooflijke ervaring'', aldus Ostapenko.