Hellas Verona na één seizoen terug in Serie A

Dankzij het ene puntje hield Hellas Frosinone (dat met 2-1 won) achter zich op op basis van het onderling resultaat. De club eindigde vorig seizoen als nummer laatst in de Serie A.



Wie de derde promovendus wordt, moet nog blijken. Frosinone, Perugia, Cittadella, Carpi, Benevento en Spezia spelen play-offs. Vanwege een respectievelijk derde en vierde plaats hoeven Frosinone en Perugia niet in actie te komen in de eerste ronde van de play-offs.



Eerder promoveerde Societa Polisportiva Ars et Labor, kortweg SPAL, al naar de Serie A. Zij wonnen de titel in de Serie B. Het is voor het eerst sinds 49 jaar dat SPAL terugkeert op het hoogste niveau.