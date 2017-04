Hendriks door als technisch directeur NOC*NSF

NOC*NSF liet in maart weten de functies van technisch directeur (wat Hendriks al was) en chef de mission op de Olympische Spelen te gaan scheiden. Hendriks had bij de Spelen in Londen (2012), Sotsji (2014) en Rio (2016) de functie van chef de mission. Het was al bekend dat Jeroen Bijl bij de Olympische Spelen van volgend jaar in Zuid-Korea chef de mission van de Nederlandse sporters is. Wie die functie bij de Zomerspelen van 2020 in Tokio gaat uitvoeren, maakt NOC*NSF later dit jaar bekend.