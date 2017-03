Herboren Leicester City schakelt Sevilla uit

Drie weken na het ontslag van trainer Claudio Ranieri swingde de dood gewaande ploeg onder interim-coach Craig Shakespeare als vanouds. Een door keeper Kasper Schmeichel gekeerde strafschop in het slot maakte de zinderende avond compleet.



In het uitverkochte stadion spatte het enthousiasme van de fans van de tribunes. De klappers maakte bij elk balcontact van Leicester een oorverdovend lawaai. Het geloof in een stunt, zoals vorig seizoen op weg naar het kampioenschap, was opmerkelijk gezien de gelatenheid van de laatste maanden.



Met het gedwongen vertrek van Ranieri, op het vliegveld van Sevilla na afloop van de verloren heenwedstrijd (2-1), keerde de lach terug. Shakespeare inspireerde Leicester City meteen tot zeges op Liverpool (3-1) en Hull City (3-1), waardoor direct degradatiegevaar werd afgewend. Dit herwonnen vertrouwen openbaarde zich ook tegen Sevilla, dat bij de vorige ontmoeting een paar maatjes te groot was.



De Foxes vlogen over het veld, vochten voor elke meter. Dit recept leverde binnen een halfuur een goal op via Wes Morgan (1-0), waarmee de kwartfinale virtueel was bereikt. Sevilla, houder van de Europa League, gold als grote favoriet voor de return. De ploeg uit Andalusië was gevaarlijk, maar kwam ondanks behoorlijke kansen niet tot scoren. Toen Marc Albrighton ook nog 2-0 maakte, sloeg de frustratie toe bij de nummer drie van de Primera Divisíon.



Samir Nasri moest na een tweede gele kaart van het veld. Sevilla kreeg niettemin een strafschop. Schmeichel pareerde de inzet van Steven N'Zonzi echter fraai. Hierdoor leek de sportieve crisis van Leicester City opeens niet meer dan een boze droom.