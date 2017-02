Het wielerjaar 2017 in de glazen bol van Thijs

28 mei: Er eindigen vier Nederlanders bij de eerste drie in het eindklassement van de Giro d'Italia: Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Maar Nairo Quintana wint de Giro.



30 mei: De start van de Ronde van Spanje van 2020 wordt toegewezen aan Utrecht. Bergen op Zoom haalt de openingsetappe van de Giro van 2022 binnen, de Ronde van Vlaanderen begint in 2024 in Vlissingen en de Ronde van Langkawi van 2031 wordt gehouden in Schiermonnikoog.



2 juni: De AIGCP maakt ruzie met de UCI. De ASO heeft een conflict met Velon. De MPCC heeft een probleem met RCS. Het USADA botst met het WADA. De ANAPRC zet zich af tegen de CPA. Er komt een nieuwe opzet van de WorldTour, waar alle ploegen tegen zijn. De laatste wielerfan die er nog iets van snapte geeft het op.



18 juni: Wout Poels is de beste van allemaal in de Ronde van Zwitserland. Op de vraag of hij nu voor eigen kansen mag rijden in de Tour, bijt hij zo hard op zijn tong dat hij hechtingen nodig heeft.



25 juni: Aan de vooravond van de Tour is er een ONTHULLENDE en SENSATIONELE uitzending, waarin iemand iets roept over motortjes in fietsen. Bewijs is er niet, maar de programmamakers beloven dat het snel komt. Net als de vorige keer. En die keer daarvoor. En die honderd keren daarvoor.



1 juli: Een paar uur voor de Tourstart wordt de groene trui alvast uitgereikt aan Peter Sagan. ,,Dan hebben we dat alvast maar gehad'', aldus Tourdirecteur Christian Prudhomme.



2 tot en met 23 juli: Wout Poels rijdt drie weken lang rond met een bagagedrager. Daarop zit Chris Froome in de gele trui in zijn neus te pulken. Bij Sky noemen ze het de nieuwste marginal gain.