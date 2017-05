Higuaín: We hebben nog niets gewonnen

Handballers winnen EK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el in Letland

3 mei De Nederlandse handballers hebben woensdagavond in de kwalificatie voor het EK gewonnen bij Letland. Dat gebeurde met klein verschil, 29-27. Halverwege was de marge ook twee treffers, 15-13. Het was de eerste zege van Oranje in de reeks.