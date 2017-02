Historisch shirt van Bellarabi wordt museumstuk

De aanvaller van Bayer Leverkusen schenkt het wedstrijdshirt aan het museum van de Duitse voetbalbond in Dortmund, dat het opneemt in een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het Duitse voetbal.

International Bellarabi opende de score in het duel met FC Augsburg, dat met 3-1 werd gewonnen. De elfvoudig Duits international rondde een snelle aanval via Javier Hernández en Kai Havertz af met een intikker en zorgde daarmee voor de mijlpaal. Bellarabi staat ook al in de recordboeken voor het snelste doelpunt ooit in de Bundesliga. In 2014 scoorde hij na negen seconden tegen Borussia Dortmund.