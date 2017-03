Hoe reëel is het 'Wonder van Barcelona'?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nooit eerder lukte het een team in Europees verband om door te gaan na een verliespartij van 4-0 in de eerste wedstrijd. Wél kwam het driemaal eerder voor dat een team een verschil van vier doelpunten na de heenwedstrijd herstelde, maar in al die gevallen werd er wel minstens één keer gescoord in de eerste partij.



Zo verloor Real Madrid in het seizoen 1985/1986 in de UEFA Cup met 5-1 van Borussia Mönchengladbach, maar werd die nederlaag weggepoetst door een 4-0 zege in het Santagio Bernabeú. Iets soortgelijks flikten ook Partizan Belgrado (UEFA Cup 1984/1985, 6-2 uit en 4-0 thuis tegen Queens Park Rangers) en Leixões SC (Cup Winners' Cup 1961/1962, 6-2 uit en 5-0 thuis tegen FC la Chaux-de-Fonds).



Toch zit het wel goed met doelpunten van FC Barcelona in eigen huis. Geen enkel team won in de Champions League vaker een thuiswedstrijd met een verschil van minimaal vijf doelpunten: negen keer. Bayern München staat op acht. Ook hebben de Catalanen samen met Real Madrid het record in handen van het aantal met 4-0 gewonnen thuiswedstrijden in de Champions League: negen.



Wat ook in het voordeel van de ploeg van trainer Luis Enrique spreekt, is dat FC Barcelona de laatste drie thuiswedstrijden in de Champions League met ruime cijfers won. Achtereenvolgens werden Borussia Mönchengladbach (4-0), Manchester City (4-0) en Celtic (7-0) opgerold in Camp Nou.