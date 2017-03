Hoedt en De Vrij stijgen met Lazio naar vierde plek

Groeneveld moe, maar voldaan na eerste basisplaats in eredivisie

21:25 NIJMEGEN - Om de aanvallende onmacht van NEC te genezen, kreeg Arnaut Groeneveld tegen Heracles een basisplaats toebedeeld. De Brabander met Nigeriaanse wortels werkte zich een slag in de rondte en was twee keer dicht bij een goal. Na 65 minuten volgde evenwel het einde van een sterk optreden. Hij had kramp.