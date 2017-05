Hogenkamp nadert hoofdtoernooi Roland Garros

'Cup brengt in Manchester beetje vreugde in het verdriet'

10:40 De triomf van Manchester United in de Europa League brengt een beetje vreugde in verdrietige tijden. Dat zei voormalig clubicoon David Beckham tegen de BBC na de finale, waarin Ajax met 2-0 boog voor de voetbalgrootmacht uit de stad, die in shock is om de tientallen doden en gewonden na de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena.