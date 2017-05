Hogenkamp, Rus en Lemoine verder in kwalificatie Parijs

AZ zonder Jahanbakhsh tegen FC Utrecht

13:35 AZ moet het in de finale van de play-offs voor Europees voetbal tegen FC Utrecht doen zonder Alireza Jahanbaksh. De Iraniër was ook al afwezig in het laatste play-offduel van AZ tegen FC Groningen. Toen liet de jonge Calvin Stengs zich al gelden op de positie van Jahanbakhsh.